ميناء دمياط: تفعيل الفاتورة الشاملة عبر الشباك الواحد

أعلن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، إنه تم تفعيل منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة والتي يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إليكتروني تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشري وتشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجمارك وشرطة الميناء والحجر الصحى والنادى الدولى للبحارة ثم إرسالها آليًا إلى البنوك للتحصيل إجمالًا بدلًا من التوجه إلى جميع الجهات ذات الصلة لدفع رسوم كل جهة على حدة.



وأوضح في تصريحات صحفية، أن ميناء دمياط أول ميناء مصري، يدار آليا عن طريق منظومة إليكترونية يتم تحديثها دوريًا بأحدث التطبيقات (NAVIES)، كما يملك الميناء قاعدة بشرية مؤهلة ومدربة لإنجاح منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة عبر الشباك الواحد، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الإعتمادية على الورقيات وتكاليف إصدار الفواتير إضافة إلى توفير الوقت وذلك في إطار السياسة العامة للدولة باستكمال ميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2019.