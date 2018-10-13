فاروق جعفر: "إحنا مش عارفين قيمة صلاح"

علق فاروق جعفر، المدير الفني لمنتخب مصر سابقًا، على فوز المنتخب المصري على"سوازيلاند"، قائلًا: "ليست تجربة حقيقية للاعيبة والمنتخب، ولكنها تجربة كاذبة، وكانت فرقة عشوائية وتعبانة وقليلة الحيلة ولا تمتلك أي آداء"، لافتًا إلى أن النتائج تخدع المنتخب، ويجب عليه إغلاق صفحة هذه المباراة والتطلع للمباريات المقبلة.

علق فاروق جعفر، المدير الفني لمنتخب مصر سابقًا، على فوز المنتخب المصري على"سوازيلاند"، قائلًا: "ليست تجربة حقيقية للاعيبة والمنتخب، ولكنها تجربة كاذبة، وكانت فرقة عشوائية وتعبانة وقليلة الحيلة ولا تمتلك أي آداء"، لافتًا إلى أن النتائج تخدع المنتخب، ويجب عليه إغلاق صفحة هذه المباراة والتطلع للمباريات المقبلة.