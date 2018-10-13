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فاروق جعفر: "إحنا مش عارفين قيمة صلاح"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
فاروق جعفر: إحنا مش عارفين قيمة صلاح
جعفر
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هالة الشحات
 
علق فاروق جعفر، المدير الفني لمنتخب مصر سابقًا، على فوز المنتخب المصري على"سوازيلاند"، قائلًا: "ليست تجربة حقيقية للاعيبة والمنتخب، ولكنها تجربة كاذبة، وكانت فرقة عشوائية وتعبانة وقليلة الحيلة ولا تمتلك أي آداء"، لافتًا إلى أن النتائج تخدع المنتخب، ويجب عليه إغلاق صفحة هذه المباراة والتطلع للمباريات المقبلة.

وشدد "جعفر"، خلال مداخلة تليفوينة مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، على أنه يجب أن نحافظ على محمد صلاح لأنه نجم عالمي، ببعده عن الضغط وعن الإرهاق، ويجب ألا نفكر فيما قبل محمد صلح، متابعًا: "محمد صلاح عدى وداس على كل إللي قبله".

أضاف أنه لا يوجد تعاطف من قبل الإعلام تجاه محمد صلاح، ويجب على وسائل الإعلام أن تقوم بدعمه، مستطردًا: "إحنا مش عارفين قيمة صلاح، صلاح أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ الكرة المصرية".

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