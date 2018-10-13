انطلاق مبادرة الحملة القومية"جميلة يا بلدي" لتزين شوراع السويس (صور)

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات مبادرة الحملة القومية " جميلة يا بلدى" بمحافظة السويس، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لتجميل وتزين شوراع السويس.



حيث شارك فى الحملة عدد كبير من شباب السويس مديرية الشباب والرياضة والكشافة البحرية بالسويس وقادة الكشافة وبحضور العميد إيهاب سراج الدين رئيس حى الاربعين والدفع بمعدات وسيارات الحى بشارع عمر بن عبدالعزيز بمنطقة العبور ومساكن شل والهدف من الحملة غرس مفاهيم المشاركة الايجابية بالمجتمع الشباب.