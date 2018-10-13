العراق: وريث العرش السابق يرشح نفسه وزيرًا للخارجية

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هناك 200 شخصية من الكفاءات الحاصلة على شهادات عليا من بين المتقدمين للمناصب الوزراية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن من بينهم راعي الملكية الدستورية في العراق ووريث العرش السابق الشريف علي بن الحسين لمنصب وزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن "من بين الـ36 ألفاً المتقدمين للترشح للمناصب الوزارية عبر الإنترنت، هناك نحو 200 شخصية من الكفاءات الحاصلة على شهادات عليا، وتتخذ من دول المهجر موطناً لها"، مبينة أن من أبرز المتقدمين عبر النافذة الإلكترونية، راعي الملكية الدستورية في العراق ووريث العرش السابق الشريف علي بن الحسين لحقيبة الخارجية.

وأضافت المصادر أن "رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيعكف على دراسة السير الذاتية، وتقديم الأنسب منها، لبعض الكتل السياسية للحصول على دعمها، وتقديمهم للبرلمان على رأس الوزارات الجديدة، وحصولهم على ثقة مجلس النواب.

ويتوجب على المتقدمين عبر النافذة الإلكترونية، التي فتحت من صباح الثلاثاء الماضي إلى عصر الخميس الماضي، أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية، ويفصحوا عن توجهاتهم السياسية، وما إذا كانوا ينتمون إلى أي كتلة أو حزب، وذلك حسب ما تنص عليه التعليمات الموضحة في الموقع.

ونصت شروط التقديم على أنه يحق للنساء والرجال ترشيح أنفسهم، شريطة أن يكونوا حائزين على شهادة جامعية أو ما يعادلها.، وحق للمتقدمين اختيار الحقيبة الوزارية التي يرغبون في شغلها، وطلب منهم كتابة ملخص لرؤيتهم حول القيادة الناجحة وكيفية إدارة فرق العمل بصورة فعالة، وكما طلب من المتقدمين طرح آرائهم حول الكيفية التي سيتصدون بها للمشكلات التي تواجه الوزارات التي يختارونها والحلول العملية التي سيختارونها في سبيل ذلك.