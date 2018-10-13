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محمود الجندي وسميرة عبدالعزيز ضيفا شرف "صالون مصر المبدعة"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
محمود الجندي وسميرة عبدالعزيز ضيفا شرف صالون مصر المبدعة
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الفجر الفني
 
يشارك الفنان محمود الجندى والفنانة سميرة عبد العزيز والشاعر محمد بهجت كضيوف شرف فى "صالون مصر المبدعة" الذى يناقش عنوان "الفن فى أكتوبر" ويتطرق الحديث لعدد من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع مثل: هل قدم الفن المصرى شكل ومضمون حرب السادس من أكتوبر فى السينما وفى المسرح وفى الغناء وفى الدراما التليفزيونية وحتى الفنون الأخرى مثل الرسم والنحت.

الصالون يقام تحت رعاية إدارة النشاط الثقافى والفكرى بدار الأوبرا المصرية باشراف آمال سعد الدين وإشراف عام الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وسيتخلل الصالون حفل غنائى بمصاحبة فرقة سواريه وذلك يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الساعة السابعة مساء بالمسرح الصغير.

يذكر أن الفنان محمود الجندى من الفنانين الذين شاركوا بالفعل فى حرب السادس من أكتوبر وشهد الانتصار العظيم للجندى المصرى على العدو الصهوينى ولذلك فهو لديه الكثير من الحكايات والقصص من واقع تجربته العملية كجندى مجند شارك فى النصر العظيم.
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