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"الأرصاد": تحذر من "الغرور بشأن درجة الحرارة"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
الأرصاد: تحذر من الغرور بشأن درجة الحرارة
الأرصاد
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هدى عبدالرازق
 
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية ""، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاض في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مضيفا: "لا تنغروا بارتفاع درجة الحرارة في وقت الذروة".

ولفت إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية، مضيفا أن الحركة الملاحة تسمح بممارسة الأنشطة البحرية.
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