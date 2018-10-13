قتلى وجرحى من داعش في انفجار شرق أفغانستان

قتل اثنان وأصيب آخران مسلحين على الأقل، ينتمون إلى جماعة "خراسان" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في انفجار ناجم عن عبوة ناسفة بإقليم كونار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وقال فيلق سلاب 201، التابع للجيش الافغاني في الشرق إن الحادث وقع أمس الجمعة قرب منطقة سوكي.

وأضاف البيان أن أربعة مسلحين من داعش كانوا منهمكين في زرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالمنطقة، عندما وقع الانفجار، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وغالباً ما يستخدم مسلحو طالبان ومسلحون آخرون، من بينهم عناصر داعش العبوات الناسفة كسلاح، لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

غير أنه في معظم تلك الهجمات يقتل مدنيون عاديون، بينما في بعض الحالات تنفجر العبوات الناسفة عند قيام مسلحي طالبان بزرعها أو إعدادها.