ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كلينتون تنأى بنفسها عن أي معلومات سريّة تخص أمن بلادها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:49 ص
كلينتون تنأى بنفسها عن أي معلومات سريّة تخص أمن بلادها
كلينتون
طباعة
وكالات
 

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يعد بإمكان المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون الوصول إلى المعلومات السرية، وذلك بناء على طلب شخصي منها.

 

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة للجنة القانونية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن كلينتون منعت من الوصول إلى أي معلومات سرية، وذلك بطلب خاص منها، وأنها سحبت إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية من مساعدتها شيريل مايلز.

 

وقال مصدر في الخارجية الأمريكية لوكالة "نوفوستي": "يمكننا أن نؤكد أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، قدمت هذا الطلب" للنأي بنفسها عن أي معلومات سرية.

 

وفي 2015 تسبب تسرب معلومات سرية كانت في حوزة هيلاري كلينتون بحدوث فضيحة كبيرة، تم فتح تحقيق بها في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 

ووجهت التهم لكلينتون بتهديد الأمن القومي الأمريكي وأسراره، واستخدم دونالد ترامب منافسها في الانتخابات الرئاسية 2016 هذه الزلة ببراعة خلال الصراع على مقعد الرئاسة.

 

المزيد عن: معلومات سريّة كلينتون امن امريكا امريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 10:41:41 AM