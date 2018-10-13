"الهلال الأحمر الإماراتي" يوزع حقائب مدرسية على 6 آلاف طالب يمني

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة بعدد من مدارس الساحل الغربي لليمن، في إطار جهودها لدعم المسيرة التعليمية باليمن وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة اليمنية غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.

وبدأت الهيئة توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على طلاب وطالبات مدرسة الشاذلي الأساسية في مديرية المخا أولى المدارس المستهدفة من حملة التوزيعات التي تشمل مختلف المدارس في المديريات والمدن المحررة بالساحل الغربي لليمن وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المخا قاسم الشاذلي: "نقدر الجهود الدؤوبة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرامية إلى تذليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين البيئة المدرسية ودفع عجلة التعليم ما يسهم في رسم مستقبل أفضل لليمن"، مشيراً إلى أن "عدد المدارس المستفيدة من التوزيعات في مديرية المخا تصل إلى 7 مدارس"، ونوه إلى أن عمليات التوزيع ستستمر تباعا على بقية المدارس الأساسية في الساحل الغربي لليمن.

من جانبه، أكد مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، أن "مشروع توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية يستهدف أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة بمدارس الساحل الغربي ويأتي تنفيذاً لتوجيهات ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بمواصلة دعم العملية التعليمية وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب اليمنيين في المحافظات المحررة ما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لقطاع التعليم في اليمن والحرص على توفير مناخ تعليمي ملائم للطلاب والطالبات لاستكمال مسيرتهم التعليمية".

من ناحيته، قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي محمد راشد القمزي، إن "دعم العملية التعليمية في المديريات و المدن اليمنية المحررة بالساحل الغربي لليمن يأتي ضمن أولويات الهيئة ومشاريعها الإنسانية على الساحة اليمنية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تحسين البيئة المدرسية وجعلها محفزة على التحصيل العلمي".

و أعرب الطلاب المستفيدون من مشروع توزيع الحقائب المدرسية و القرطاسية عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي لدعم العملية التعليمية في مديريات ومدن الساحل الغربي لليمن.