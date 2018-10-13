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مسؤول يمني: ما يحدث في صنعاء انقلاب مكتمل الأركان بدعم من إيران

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
مسؤول يمني: ما يحدث في صنعاء انقلاب مكتمل الأركان بدعم من إيران
عادل باحميد
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وكالات
 

قال سفير اليمن لدى ماليزيا عادل باحميد إن ما يجرى فى اليمن هو انقلاب مكتمل الأركان بدعم مباشر من النظام الإيرانى.

 

وأشار الدبلوماسى اليمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال كلمة ألقاها بندوة "فهم الأزمة اليمنية" التى نظمتها مؤسسة السلام العالمى الماليزية، وشارك فيها مجموعة من الباحثين والسياسيين الماليزيين المعنيين بالشأن اليمنى، إلى حجم الانتهاكات التى قامت بها ميليشيا الحوثى الانقلابية فى حق الوطن والمواطن، من استهداف للمدنيين وتجنيد الأطفال وزرع الألغام واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وسعيها الحثيث إلى ضرب النسيج اليمنى.

 

وأكد باحميد، حرص الحكومة الشرعية على السلام ودعمها المطلق لجهود السلام التى تقودها الأمم المتحدة.

المزيد عن: عادل باحميد ايران انقلاب اليمن الحوثيين
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