انخفاض عدد رحلات الطيران الداخلية والخارجية في إيران

كشفت إحصاءات وزارة النقل والطرق في إيران، عن انخفاض عدد رحلات الطيران للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، في ظلّ أزمة العملة التي تواجهها البلاد.

ووفقًا لتقرير -نشره موقع VOA في نسخته الفارسية- سجّلت رحلات الطيران في إيران خلال الـ6 الأشهر الأولى من العام الجاري انخفاضًا وصل إلى نسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وذكر التقرير أن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في إيران، ألقى بظلاله على أسعار تذاكر الطيران، ما يُعدّ أحد الأسباب الرئيسة في انخفاض عدد الرحلات الجوية للإيرانيين.

ولفتت إحصاءات وزارة النقل الإيرانية أيضًا إلى انخفاض الرحلات الداخلية بنحو 9% وسط تراجع إقبال المواطنين على شراء تذاكر الطيران بعد ارتفاع أسعارها.

ومنذ اليوم الأول لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضها العقوبات الاقتصادية على طهران، وتشهد الأسعار في إيران ارتفاعًا ملحوظًا في شتى المجالات وسط تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار.

وكانت كبرى شركات الطيران العالمية وأبرزها بيونج الأمريكية وإيرباص قد أعلنت عن انسحابها من السوق الإيرانية ووقف جميع صفقات بيع الطائرات لطهران تفاديًا لخرق العقوبات.