برلماني بحريني: قطر لن تتراجع عن دورها التخريبي في الشرق الأوسط

تحدث النائب جمال بو حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن مدى تأثير المقاطعة الخليجية على قطر، مشيرا إلى استبعاد تراجع دور الدوحة التخريبي في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال بو حسن في تصريحات صحفية إن المقاطعة الرباعية للنظام القطري أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والسياسة، حيث تكبد اقتصاد نظام الحمدين خسائر كبيرة واضطر إلى بيع الكثير من أصوله في صندوقه السيادي الخارجي وعانت السيولة الداخلية نقص حاد كل هذه الأسباب وغيرها الناتجة عن المقاطعة أدت إلى هبوط الاقتصاد القطري بشكل ملحوظ.

أما على المستوى السياسي فلقد خسرت قطر سمعتها وبعض علاقاتها الدولية بسبب كشف تورط النظام في دعم الإرهاب ومحاولاته المستمرة بقلب الأنظمة في بعض الدول العربية وتدخلاته السافرة وغير المقبولة في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف بوحسن أن قطر لعبت دورا رئيسا في دعم الارهاب في البحرين بالتعاون والتنسيق مع حلفائها ايران وتنظيم الاخوان المسلمين، وقد ثبت بالأدلة والبراهين واعترافات المدانين ممن تم القبض عليهم بأنهم تلقوا الدعم من النظام القطري، وكذلك التسجيلات الهاتفية بين أذناب ايران وأعمدة النظام الإرهابي القطري وغيرها مما لا يمكن ذكره في هذا المقام لكثرته وتشعبه.

وعن إمكانية تراجع الدور القطري التخريبي في الشرق الاوسط، أوضح بوحسن أن نظام الحمدين لن يتراجع عن خططه الشيطانية في محاولاته البائسة لإحداث الفوضى والانقلابات في الدول العربية ودعمه للإرهاب والإرهابيين وذلك لعدت أسباب وهي: اولا هذا النظام يرتبط ارتباط وثيق بمحور الشر الثلاثي (إيران وتركيا والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين).

ثانيا هذا النظام لديه أجندة خاصة تتوافق مع أجندات إقليمية ودولية لتقسيم الدول العربية وتغيير الأنظمة، وثالثا هذا النظام لديه مخطط خارجي لضرب الأمن القومي العربي من خلال تفكيك المجتمعات العربية وخلخلة اللحمة الوطنية في الدول العربية من أجل بسط نفوذه وسيطرته على كل الدول.

رابعا: ارتباط النظام القطري بالكيان الصهيوني من أجل رسم إسرائيل الكبرى على حساب الوجود العربي والإسلامي وذلك من خلال التفريق بين القيادات العربية وشعوبها مهما كلف الامر فالكيان الصهيوني يقوم برسم الخطط والنظام القطري يقوم بتنفيذها.