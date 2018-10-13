لحظة مغادرة القس الأمريكي لتركيا بعد إطلاق سراحه

توجه القس الأمريكي أندرو برانسون، صباح اليوم السبت، إلى مطار إزمير مغادرًا تركيا، وذلك بعد أن تم الإفلاج عنه، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأصدر القضاء التركي، أمرا بسجن القس الأمريكى برانسون 3 أعوام وشهر و15 يوما مع وقف التنفيذ، ورفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.

وخيرت المحكمة التركية القس الأمريكي بين البقاء في تركيا أو المغادرة بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وبعد قضاء فترة عقوبته في الحبس.

وقد بدأت جلسة جديدة لمحاكمة القس الأمريكى المحتجز، وكانت السلطات التركية قد اعتقلت منذ عامين القس الأمريكى آندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة، وطالبت واشنطن بالإفراج الفورى عن برانسون، واعتبرت أن التهم الموجهة إليه باطلة.