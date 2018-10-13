ميدو يوجه رسالة نارية لمسؤولي استاد السلام (صور)





وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لوادي دجلة، رسالة إلى مسئولي ستاد السلام، بعد تكرار الشكوى من سوء أرضية الملعب، مؤكدا أنه أول من تحدث عنها وتسبب خطورة على اللاعبين.





وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"‏عندما تحدثت من قبل بل من وقت طويل جدا على سوء ارضية ملعب السلام وخطورته على سلامة اللاعبين سارع مسؤولي الاستاد بالرد علي ربما لأني مصري!!".





وأضاف "ماذا سيقولوا الان بعد شكوى مايك ليندمان وأجيري من سوء ارضية الملعب؟؟ لا شيء لن يقولوا اي شيء لان الأجنبي على حق وبيفهم والمصري عيب يقول كده!!".





وتابع "‏عاده عندنا مش هنعرف نغيرها أبداً حتى لو كان المصري عنده خبرات ودارس ومفيش حاجه في همه الا ان البلد تتطور في المجال اللي هو بيفهم فيه!!".





وأتم "بدل مانشوف الراجل ده صح ولا غلط لا نطلع نهته ونرد عليه علشان مايتكلمش تاني!! قيس على كده في كل المواقف والمجالات!!".



