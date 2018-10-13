نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

نجحت المصرية نور الشربيني في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليًا فى ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.





وصعدت نور الشربيني للمباراة النهائية، بعدما فازت على الفرنسية كاميليا سيرم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، بواقع 10-12، 11-7، 12-10، 11-8.





ومن المنتظر أن تلتقي نور الشربيني في المباراة النهائية مع الفائزة من المباراة التي تجمع بين المصرية رنيم الوليلي، والويلزية تسني إيفانز.





جدير بالذكر أن بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش تعد من البطولات الكبرى البلاتينية، والتي يبلغ مجموع جوائزها 169 ألف دولار.



