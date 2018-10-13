أمريكا تتعهد بنهج أكثر صرامة تجاه الصين

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بتشديد نهج إدارة ترامب الصارم تجاه الصين، قائلاً إن "سلوك بكين يحتاج إلى تعديل في مجال التجارة وفي المجالات الدولية والعسكرية والسياسية".

وفي مقابلة مع محطة إذاعية بثت يوم الجمعة، قال بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الصين استغلت النظام الدولي لفترة طويلة جداً دون أن يواجهها الأمريكيون بما يكفي.

وأضاف: "حان وقت القيام بذلك".

وقال بولتون إن نهج ترامب المتشدد تجاه الصين، وهي بلد اعتبرته الإدارة "القضية الرئيسية في هذا القرن"، قد جعل بكين "مرتبكة".

وتابع: "لم يروا قط رئيساً أمريكياً بهذه الصرامة من قبل. أعتقد أن سلوكهم يحتاج إلى تعديل في مجال التجارة وفي المجالات الدولية والعسكرية والسياسية وفي مجموعة كاملة من المجالات".

وأضاف: "ربما سنرى في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين الشهر المقبل شي جين بينغ على استعداد للحديث بصراحة في بعض هذه القضايا".

جاءت تصريحات بولتون وسط انتقادات الإدارة للصين تتجاوز الحرب التجارية.

وشمل ذلك اتهام بكين بمحاولة إضعاف ترامب قبل انتخابات الكونجرس الشهر المقبل والقيام بتصرفات عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة، إن ترامب سيمضي في خطة مقابلة شي في قمة مجموعة العشرين إذا بدا من الممكن رسم "اتجاه إيجابي".

لكنه قال إن إعادة إطلاق محادثات التجارة مع الصين يتطلب من بكين الالتزام باتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الهيكلية لاقتصادها.

ووصف بولتون سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي، حيث أوشكت سفينة حربية أمريكية على الاصطدام بسفينة صينية في الشهر الماضي، "بالخطير"، وقال إن الولايات المتحدة عازمة على إبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة.

وقال بولتون: "سنفعل المزيد في هذا الصدد".