بولتون يأمل في تفعيل الحوار بين موسكو وواشنطن

أعرب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون لأمن القومي جون بولتون، عن أملة في مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن من خلال الزيارة التي سيجريها إلى روسيا في 20 أكتوبر الجاري.

وقال بولتون لإذاعة Salem Radio Network: "هدف الزيارة، هو مواصلة الحوار الذي بدأه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين الصيف الماضي في هلسنكي، وبحث العلاقات الثنائية حيث هناك الكثير من المشاكل والخلافات العالقة" بين البلدين.

كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن لم تعد ترى "محاولات للتدخل" من قبل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأعلن بولتون على حسابه في "تويتر"، أنه سيبدأ في 20 أكتوبر الجاري جولة خارجية تشمل زيارة لروسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا، مبينا أنه سيعقد لقاءات مع مستشاري الأمن القومي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في هذه الدول.

وفي 3 أكتوبر أعلن السفير الأمريكي في روسيا جون هانتسمان لمراسل "تاس" أن بولتون سيلتقي في النصف الثاني من أكتوبر في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، وسيبحث معه الوضع في سوريا وكوريا الشمالية.

وفي 10 أكتوبر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي ينظر في إمكانية عقد لقاء بين بولتون ووزير الخارجية سيرغي لافروف، خلال زيارة الأول المرتقبة لروسيا.