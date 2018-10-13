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بث مباشر – المانيا وهولندا - beIN SPORTS HD مباشرة الآن

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:10 ص
بث مباشر – المانيا وهولندا - beIN SPORTS HD مباشرة الآن
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الفجر الرياضي
 

بث مباشر – المانيا وهولندا - beIN SPORTS HD  مباشرة الآن

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر اليوم السبت 13-10-2018 بدوري الأمم الأوروبية، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم العالمية، يلتقي منتخبي ألمانيا وهولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم السبت على ملعب يوهان كرويف أرينا في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2018-2019.

 

معلومات عن المباراة:

 

في قمةً قويةً من العيار الثقيل بين هولندا وألمانيا، يدخل المنتخبين بحثا عن تضميد جراحهما من المونديال الأخير، حيث فشلت الطواحين الهولندية في التأهل، بينما ودع المنتخب الألماني البطولة من الدور الأول للمسابقة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته التي ضمت كوريا والسويد والمكسيك.

 

وتحمل بطولة دوري الأمم الأوروبية طابع رسمي ودي، وتعد إحدى طريقتي التأهل لكأس أمم أوروبا 2020، لذا سنكون على موعد مع مباراةً قويةً بين المانشافت والطواحين المتواجدين في المجموعة الأولى في الدوري أ رفقة منتخب فرنسا، والذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاطٍ بعد أن تعادل مع الماكينات سلبياً بدون أهداف، وانتصر على المنتخب البرتقالي بهدفٍ نظيف.

 

التشكيل المتوقع:

من المنتظر أن يبدأ المنتخب الألماني بتشكيل مكون من كلا من: مانويل نوير في حراسة المرمى- جوناس هيكتور - جيروم بواتينج - ماتس هوميلز - ماتياس جينتر- توني كروس - جوشوا كيميش - إيمري تشان- ليروي ساني - تيمو فيرنر - توماس مولر.

 

بينما سيخوض المنتخب الهولندي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: ياسبر سيليسين في حراسة المرمى- دالي بليند – فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فري - هانس هاتيبور- كيفن ستروتمان - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج- ريان بابل - ممفيس ديباي - كواسي بروميس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة ألمانيا وهولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.


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