الان بث حي ومباشر مباراة المغرب ضد جزر القمر

مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر بث مباشر اليوم السبت 13-10-2018 تصفيات أمم إفريقيا، يستقبل منتخب المغرب مساء اليوم نظيره منتخب جزر القمر ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الكاميرون المقرر لها عام 2019 القادم، وسط ترقب كبير من الجماهير المغربية لمتابعة اللقاء الحاسم لأسود الأطلسي .

معلومات عن المباراة:

يتنافس الفريقان في المجموعة الثانية رفقة منتخب الأسود الذي ضمن التأهل بغض النظر عن رصيده باعتباره البلد المستضيف، ومالاوي صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاطٍ حققوها من الانتصار على الكويلاكانتيس المنافس الأضعف في المجموعة، والذي يتذيلها برصيد نقطةً واحدةً فقط حصل عليها في مباراته الأخيرة ضد الكاميرون، أما المغرب فتحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاطٍ أيضاً من فوزٍ وحيد على الفليمز في الجولة الثانية.

المدرب رينارد استدعى 26 لاعبًا لمواجهتي جزر القمر المقرر لهما يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، ومرة آخرى ظهور جديد بالقائمة مهاجم الاهلي وليد أزارو لقائمة أسود الأطلس .

وجائت القائمة كالآتي :

حراسة المرمى: منير المحمدي ورضى التكناوتي وياسين بونو

خط الدفاع : نبيل ضرار ونصير مزراوي ومروان داكوستا وغانم سايس وحمزة منديل وسفيان إمرابط و أشرف حكيمي ونايف أكر

خط الوسط : كريم الأحمدي ويوسف أيت بناصرومبارك بوصوفة ومهدي بوربيعة ويونس بلهندة وفيصل فجر و نورالدين إمرابط

خط الهجوم : حكيم زياش وأيوب الكعبي وخالد بوطيب ويوسف نصيري ووليد أزارو وصلاح الدين السعيدي وإسماعيل الحداد عبد الإله الحافيظي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المغرب كالآتي :

ياسين الخروبي

أشرف حكيمي - نبيل ضرار - رومان سيس - نور الدين امرابط

يونس بلهنده - كريم الأحمدي - فيصل فجر - يوسف آيت بن ناصر - حكيم زياش

يوسف نصيري

موعد مباراة المغرب ضد جزر القمر والقنوات الناقلة :

تبدأ مباراة المغرب ضد جزر القمر في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تنقل المباراة على قناة bein sports 3 .



