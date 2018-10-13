مستشار ترامب يتعهد بمواصلة النهج الصارم تجاه الصين

تعهد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، بمواصلة تكثيف نهج إدارة دونالد ترامب الصارم تجاه الصين، قائلاً إنّ سلوك بكين بحاجة إلى تصحيح فى المجال التجارى وفى المجالات الدولية والعسكرية والسياسية.





وقال بولتون، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم، إنّ الرئيس ترامب يعتقد أنّ الصين استغلت النظام الدولي لفترة طويلة جداً، ولم فعل الامريكيون ما يكفي حيال ذلك، وأضاف "حان الوقت للقيام بذلك".

وقال بولتون إن نهج ترامب المتشدد تجاه الصين جعل بكين مرتبكة، وهو بلد اعتبرته الإدارة الأمريكية "القضية الرئيسية في هذا القرن".

جاءت تصريحات بولتون وسط سلسلة من الإجراءات ضد الصين التي تتجاوز الحرب التجارية، وشملت اتهامات لبكين بمحاولة تقويض ترامب قبل انتخابات الكونجرس الشهر المقبل واتخاذ إجراءات عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي.

ووصف بولتون السلوك الصيني الحديث في بحر الصين الجنوبي، حيث اصطدمت سفينة حربية أمريكية بصدمة قرب سفينة صينية في الشهر الماضي بالـ"خطير"، وقال إنّ الولايات المتحدة مصممة على إبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة، وأضاف "سنفعل الكثير في هذا الشأن".

وقال بولتون، إنّ انتهاك الصين للمعايير الدولية في التجارة والأعمال سمح لها باكتساب قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة.