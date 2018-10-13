ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مستشار ترامب يتعهد بمواصلة النهج الصارم تجاه الصين

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:07 ص
مستشار ترامب يتعهد بمواصلة النهج الصارم تجاه الصين
جون بولتون
طباعة
خاطر عبادة
 

تعهد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، بمواصلة تكثيف نهج إدارة دونالد ترامب الصارم تجاه الصين، قائلاً إنّ سلوك بكين بحاجة إلى تصحيح فى المجال التجارى وفى المجالات الدولية والعسكرية والسياسية.


وقال بولتون، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم، إنّ الرئيس ترامب يعتقد أنّ الصين استغلت النظام الدولي لفترة طويلة جداً، ولم فعل الامريكيون ما يكفي حيال ذلك، وأضاف "حان الوقت للقيام بذلك".

 

وقال بولتون إن نهج ترامب المتشدد تجاه الصين جعل بكين مرتبكة، وهو بلد اعتبرته الإدارة الأمريكية "القضية الرئيسية في هذا القرن".

 

جاءت تصريحات بولتون وسط سلسلة من الإجراءات ضد الصين التي تتجاوز الحرب التجارية، وشملت اتهامات لبكين بمحاولة تقويض ترامب قبل انتخابات الكونجرس الشهر المقبل واتخاذ إجراءات عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي.

 

ووصف بولتون السلوك الصيني الحديث في بحر الصين الجنوبي، حيث اصطدمت سفينة حربية أمريكية بصدمة قرب سفينة صينية في الشهر الماضي بالـ"خطير"، وقال إنّ الولايات المتحدة مصممة على إبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة، وأضاف "سنفعل الكثير في هذا الشأن".

 

وقال بولتون، إنّ انتهاك الصين للمعايير الدولية في التجارة والأعمال سمح لها باكتساب قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة.

المزيد عن: عالم جون بولتون ترامب اخبار أمريكا والصين أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 9:11:40 AM