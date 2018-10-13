شاهد.. شبيهة النجمة العالمية ميغان ماركل تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

تتمتع مدونة الجمال والمكياج الشهيرة بروميس تامانج بالمهارة الكافية التي تسمح لها أن تتحول إلى أي شخصية حقيقة أو خيالية.





وتطل تامانج من خلال موقع اليوتيوب، بـ"لوكات" مختلفة بعضها مطابق لنجمات هوليوود مثل المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسي وجنيفر لورنس وأنجيلينا جولي وبعضها الآخر مطابق لشخصيات الأنيميشن مثل الأميرة ياسمين وبوكاهانتس وجيسيكا رابيت.





كما قامت مدونة الجمال مؤخرا بتسجيل فيديو تقلد فيه مكياج زفاف دوقة كامبردج ميغان ماركل بطريقة احترافية لتتحول فيه من فتاة آسيوية إلى الدوقة ميغان ماركل.





وعلى الرغم من أن الفيديو لا يتعدى الخمس دقائق، إلا أن التحول الكامل استغرق أكثر من ساعة واحدة كاملة، باستخدام معدات كاملة من مستحضرات التجميل وعناصر التركيب لتحقيق نتيجة كهذه.





ووصل عدد متابعي تامانج على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إلى 1.2 مليون.



