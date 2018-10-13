مشاهدة مباراة هولندا والمانيا بث مباشر اليوم 13-10-2018

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بطاقة مباراة ألمانيا وهولندا اليوم

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موعد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم

البطولة : دوري الأمم الأوروبية

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 - beIN SPORTS HD 2

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الملعب: يوهان كرويف ارينا

الساعة : 20:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21:45 مساءًا بتوقيت السعودية



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التشكيل المتوقع للمنتخبين:



تشكيل ألمانيا: مانويل نوير - جوناس هيكتور - جيروم بواتينج - ماتس هوميلز - ماتياس جينتر - توني كروس - جوشوا كيميش - إيمري تشان - ليروي ساني - تيمو فيرنر - توماس مولر.



تشكيل هولندا:ياسبر سيليسين - دالي بليند - فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فري - هانس هاتيبور - كيفن ستروتمان - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج - ريان بابل - ممفيس ديباي - كواسي بروميس



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