بث مباشر - مشاهدة مباراة المانيا وهولندا اليوم السبت 13-10-2018 – كورة ستار لايف

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وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية هي بمثابة بديل للمباريات الودية وتتكون من 55 منتخبا أوروبيا، حيث انطلقت البطولة من يوم 6 سبتمبر 2018 الماضي، وتستمر حتى المباراة النهائية في 9 يونيو 2019.



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- موعد المباراة والملعب:



وتقام مباراة المانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب يوهان كرويف ارينا، مساء يوم السبت 13 أكتوبر في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة و 8:45 بتوقيت القاهرة.



- القناة الناقلة للمباراة:



سيتم إذاعة مباراة منتخب المانيا ضد هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 مباشرةً وحصرياً على فضائية "beIN SPORTS 2 HD" الرياضية المشفرة.



مباراة المانيا وهولندا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة هولندا والمانيا عبر موقع الفجر الرياضي.

