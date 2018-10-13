مصرع عامل تناول مواد كحولية لعلاج حصوات الكلى في سوهاج

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بغيبوبة وهبوط حاد بالدورة الدموية واضطراب شديد بالوعي نتيجة تناوله مواد كحولية بقصد علاج حصوات الكلي إلا أنه حدثت له حالة إغماء وتوفي عقب ذلك



تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور المركز يفيد بوفاة "بكري.س.ا.ع" ومقيم بالرشايدة، وبسؤال زوجته قررت ما سبق ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.