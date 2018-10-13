كورة لايف | مشاهدة مباراة ليبيا ونيجيريا | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع، مشاهدة مباراة ليبيا ونيجيريا بث مباشر اليوم السبت 13-10-2018 تصفيات أمم إفريقيا، يخوض منتخب ليبيا لقاء صعب ومعقد مساء اليوم أمام نيجيريا في تمام السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون 2019 .

معلومات عن مباراة ليبيا ونيجيريا:

يطمح المنتخب الليبي اليوم في العودة من نيجيريا بنتيجة إيجابية، في ظل ظروف صعبة، عقب إستقالة المدير الفني الأخيرة، والتي سيكون لها مردود سلبي كبير علي أداء اللاعبين بالطبع، وكان المدرب عمروش قدم طفرة قوية في الفريق وقاده لتصدر المجموعة القوية، وتأمل ليبيا أمام نسور نيجيريا في الخروج من المواجهة بنقطة علي الأقل.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباريات الجولة الثالثة وقبل مقابلة ليبيا ونيجيريا اليوم يتصدرها المنتخب الليبي برصيد 4 نقاط من فوز على السيشل 5-1 وتعادل مع جنوب أفريقيا خارج الديار 0-0، جنوب أفريقيا في المركز الثاني بنفس الرصيد 4 نقاط من الفوز على نيجيريا والتعادل مع ليبيا، منتخب نيجيريا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الفوز على سيشل 3-0 والخسارة من جنوب أفريقيا 0-2، سيشل في المركز الرابع والأخير بلا رصيد، يذكر أن أول وثاني المجموعة فقط سيتأهلا لنهائيات أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ضد نيجيريا:

القنوات التي ستذيع مباراة ليبيا ونيجيريا مباشرة على الهواء ستكون قنوات bein sports الناقل الحصري لكل مباريات التصفيات الأفريقية والتي ستقدم تغطية شاملة لمباراة ليبيا اليوم، حكم المباراة سيكون الدولي الكونغولي ندالا نغامبو، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ليبيا

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات

الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن.

سوف تذيع المباراة قناة بي إن سبورت HD3 مع المعلق الرياضي محمد بركات.



