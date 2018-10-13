رئيس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع إياد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة ودعمها

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، الجمعة، مع رئيس القائمة الوطنية إياد علاوى تشكيل الحكومة ودعمها، فيما أكد الطرفان أهمية توحيد الجهود لتحقيق مطالب الشعب.





وأوضح بيان لمكتب عبدالمهدي أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، أن "عبد المهدي، التقى برئيس القائمة الوطنية أياد علاوى وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة ودعمها للقيام بواجباتها بالإعمار وتوفير الخدمات وفرص العمل والاستقرار والنهوض بالاقتصاد"، وأكد الجانبان، أهمية توحيد الجهود من أجل تحقيق ما يتطلع اليه المواطن.



