مقتل 9 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني والسيطرة على مواقع بمحافظة صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني، الجمعة، على مواقع جديدة كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة.





ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصادر عسكرية يمنية، قولها إن الجيش اليمنى واصل تقدمه بدعم التحالف العربى فى عدة مديريات من محافظة صعدة، حيث سيطر على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين فى مديريات الظاهر وباقم وكتاف.





وأوضحت المصادر، أن الجيش اليمنى نجح فى تنفيذ هجوم على مواقع للحوثيين قبالة مديرية الظاهر، وسيطر عليها بعد مقتل أكثر من 9 عناصر من الميليشيات وفرار آخرين.





وفي مديرية باقم، خاضت ألوية من الجيش اليمنى هجوما متزامنا محققة إنجازات عسكرية ومقتربة من مركز مديرية باقم، وذلك بعد دعم من طيران التحالف الذى دمر تعزيزات للحوثيين كانت تحاول مساندة عناصرها على الجبهات.





وأشارت المصادر إلى أن الجيش اليمنى يواصل عمليات مسح وتطهير للألغام التى زرعها الحوثيون بأشكال وأحجام مختلفة فى مديرية كتاف، حيث تم نزع أكثر من 300 لغم خلال اليومين الماضيين.



