إيرادات "أليس في بلاد العجائب" تتخطى المليون جنيه في الليلة الـ 41 لعرضها





حقق لبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أعلي الايرادات في تاريخه برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده، ودعم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حيث تخطت إيرادات العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" أمس الجمعة في الليلة الـ 41 (المليون جنيه) علي مسرح البالون.





"أليس في بلاد العجائب" من إنتاج فرقة تحت الـ 18 بإدارة الفنان القدير وليد طه، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان المخرج د.عادل عبده ، ويقدم العرض في إطار فنتازي استعراضي كوميدي، وتدور أحداثه حول قصة أليس الشهيرة التي تسرد حكاية الفتاة التي سقطت في جحر الأرنب "مستر رابيت" الذي ظهر لها فجأة ولفت انتباهها فيصطحبها إلى عالم خيالي تسكنه المخلوقات الغريبة من خلال جحره الذي يختبئ بداخله ليدور الصراع بين مملكة الخير ومملكة الشر لتنتهى بانتصار الخير على الشر.



