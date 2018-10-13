اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل في الغربية





يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد، اليوم السبت، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالقطاع الخاص، الذى يقام باستاد طنطا الرياضى، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ويوفر 9120 فرصة عمل بحد أدى للأجور 1500 للذكور والإناث فى 83 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون، فضلاً عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات المختلفة.





وقال الوزير: إن الملتقيات التى أقامتها الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات حققت نجاحًا فى الإقبال على فرص العمل بالقطاع الخاص الذى يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين صحى واجتماعى، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة فى إحداث البناء والتنمية.





ولفت "سعفان"، إلى أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدى للبطالة التى انخفضت نسبتها فى الربع الثانى من العام الحالى إلى 9.9% من قوة العمل، بعد أن كانت 4.13% فى عام 2014، مرجعًا ذلك إلى إنشاء المشروعات القومية.





يقام الملتقى تحت رعاية وزير القوى العاملة، ومحافظ الغربية، بالتعاون والتنسيق مع خالد أبو بكر وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية.



