أنباء عن حريق في متحف التقنية والعلوم بألمانيا
السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:21 صحسام زيدان
تداول عدد من النشطاء في أوروبا، عددًا من الصور لحريق وقع اليوم في متحف التقنية والعلوم في ألمانيا، على حسب وصفهم.
يذكر أن متحف التقنية والعلوم، تم البدء في تأسيسه 1903 من قبل اتحاد المهندسين الألمان في عهد القيصر فيلهلم الثاني، وتم افتتاحه فيشهر نوفمبر 1906، وهو ليس أول المتاحف التقنية في وقته ولكن أيضا من أكثرها زيارة الآن وأكبرها مساحة إذ يقع على مساحة أكثر من 50000 مترمربع.
وفي المتحف تعرض النماذج بحجمها الطبيعي، من سفن، ومولدات ذرية، ومطاحن هوائية، ومضخات صناعية، ومحركات عملاقة وحتىالعديد من الطائرات، و تم إعادة ترميم المتحف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ويقع المتحف على جزيرة المتحف (Museumsinsel) وأحد أكبر معالم مدينة ميونخ.