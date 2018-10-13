أنباء عن حريق في متحف التقنية والعلوم بألمانيا

تداول عدد من النشطاء في أوروبا، عددًا من الصور لحريق وقع اليوم في متحف التقنية والعلوم في ألمانيا، على حسب وصفهم.





يذكر أن متحف التقنية والعلوم، تم البدء في تأسيسه 1903 من قبل اتحاد المهندسين الألمان في عهد القيصر فيلهلم الثاني، وتم افتتاحه فيشهر نوفمبر 1906، وهو ليس أول المتاحف التقنية في وقته ولكن أيضا من أكثرها زيارة الآن وأكبرها مساحة إذ يقع على مساحة أكثر من 50000 مترمربع.



