شاهد.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم "علاء الدين" (فيديو)





طرحت شركة "ديزنى" الإعلان التشويقى الأول لفيلم الأنميشن "علاء الدين"، المقرر طرحه فى 24 مايو عام 2019 فى جميع دور العرض.





يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين.





ومن المقرر أن يقوم "ويل سميث" بأداء صوت "الجنى" ومن المقرر عرض الفيلم شهر مايو من العام المقبل.



