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موعد عودة جونيور أجايي إلى القاهرة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
موعد عودة جونيور أجايي إلى القاهرة
اجايي
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الفجر الرياضي
 

يعود النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعود إلى القاهرة  غدا الأحد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته.

 

ويواصل جونيور أجايي تنفيذ برنامجه التأهيلي بنجاح للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

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