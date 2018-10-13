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اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة وفاق سطيف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:11 ص
اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة وفاق سطيف
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب مواجهة الترسانة أمس الأول، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر والتي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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