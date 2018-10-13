مقتل شخص على يد شقيقين في مشاجرة بألة حادة بالدقهلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة على يد شقيقين لخلافات بينهم على ملكية أرض زراعية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة بينهم، وتم نقل الجثة لمستشفى منية النصر.



تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بمصرع خالد عبد اللطيف خالد محمد 32 عاما مقيم برمبال الجديدة علي يد خالد صلاح وشقيقه محمد صلاح مقيمون كفر قنيش.



وانتقلت قوة من رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بالاسلحة بين الطرفين لخلافات على ملكية قطعة أرض فتعديا عليه بآلة حادة ولقى مصرعه فى الحال وفرا هاربينن وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين.