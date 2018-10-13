قائمة "جريشة" تكتسح انتخابات مركز شباب دنديط في الدقهلية (صور)

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة مركز شباب دنديط التابع لإدارة شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فوز الحكم الدولى جهاد جريشة برئاسة المجلس، وفوز قائمته بالكامل، وذلك في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، وانتهى الفرز في الساعات الأولى من صباح اليوم.



يشار إلى أن الانتخابات أجريت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، ورمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ورياض جمال الدين وكيل المديرية للشباب، وبإشراف الدكتور طارق باشا مدير عام الإدارة، وتنافست فيها قائمتين.



وضمت قائمة الكابتن جهاد جريشة كلا من محمد علي الجمال نائب الرئيس وسيد عبد السلام أمين الصندوق وطه العادلي ومحمد عطية هلال والدكتور محمود طاهر اللبودي ومحمد مصطفى إسماعيل رامي السلاموني أعضاء تحت السن.



وغمرت الفرحة ابناء وشباب دنديط راسمين امالهم واحلامهم بالنهوض بالمركز تحت رئاسة المحكم الدولى الذى له باع كبير فى مجال الرياضة على حد قولهم