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جمال بلماضي: الجزائر قادرة على حصد لقب أمم إفريقيا 2019

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:46 ص
جمال بلماضي: الجزائر قادرة على حصد لقب أمم إفريقيا 2019
جمال بلماضي
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محمد الصو
 

أعرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على بنين، بالتصفيات الإفريقية.

 

وأضاف بلماضي في تصريحاته، "سعيد بالفوز، ولكن كان بإمكاننا إحراز العديد من الأهداف، تمكنا من حصد ثلاثة نقاط جديدة بمشوار التأهل لنهائيات الكان".

 

وتابع بلماضي: " كنا نمتلك أداء أفضل من الذي تم تقديمه، ولكن في الوقت الحالي حصد النقاط هو أول أهدافنا وهو ما تم تحقيقه، رغم صعوبة المباراة".

 

واختتم بلماضي: "الجزائر حققت لقب الكان مرة وحيدة في تاريخها، وأتطلع لحصد اللقب الثاني لصالح الخضر، وقادر باللاعبين المتواجدة إضافة لقب جديد، ولن نفعل ذلك إلا بالعمل الشتق".

 

وكان منتخب الجزائري حقق فوزًا على منتخب بنين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس بالجزائر ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

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