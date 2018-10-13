نجم الزمالك أساسيا.. التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام النيجر

استقر فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، بنسبة كبيرة على التشكيل المنتظر خوض به لقاء النيجر، بالتصفيات الإفريقية.

ويلتقي نسور قرطاج النيجر، مساء اليوم على الملعب الإوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة العاشرة والتي تضم مصر وسوازيلاند، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي كالآتي:

حارس المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حمدي النقاز، وأسامة الحدادي، وديلان برون، وياسين مرياح.

خط الوسط: إلياس السخيري، وغيلان الشعلالي، ونعيم السليتي، وبسام الصرارفي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، وطه ياسين الخنيسي.