عاجل.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر أمام سوازيلاند

أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب محمد ضلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إصابته بشد في العضلة الضامة، خلال مواجهة سوازيلاند، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية مقابل هدف وحيد، بالتصفيات الإفريقية.

وأكد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني، أن صلاح سيكون خارج القائمة المسافرة إلى سوازيلاند، بعد ثبوت إصابته وعدم المجازفة به لعدم تفاقم الإصابة وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويلتقي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، سوازيلاند، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.