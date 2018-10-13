5 رسائل عاجلة من "الداخلية السعودية" بشأن اختفاء جمال خاشقجي
السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
أصدر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بيانًا هامًا بشأن اختفاء المواطن جمال خاشقجي- حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
و"الفجر" ترصد في السطور التالية أبرز ما جاء ببيان وزير الداخلية السعودي:
- المملكة تستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بشأن اختفاء خاشقجي.
- ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب.
- لوسائل الإعلام أهمية في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق.
- المملكة حريصة على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج.
- حريصون على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء خاشقجي.
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