5 رسائل عاجلة من "الداخلية السعودية" بشأن اختفاء جمال خاشقجي

أصدر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بيانًا هامًا بشأن اختفاء المواطن جمال خاشقجي- حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".





و" الفجر " ترصد في السطور التالية أبرز ما جاء ببيان وزير الداخلية السعودي:

- المملكة تستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بشأن اختفاء خاشقجي.

- ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب.

- لوسائل الإعلام أهمية في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق.

- المملكة حريصة على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج.

- حريصون على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء خاشقجي.



