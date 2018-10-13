عبد الرزاق الطبيب يدعو الى مساعدة الاذاعة التونسية على تطبيق مشروعها الاصلاحي

دعا الرئيس المدير العام لمؤسسة الاذاعة التونسية عبد الرزاق الطبيب مختلف الفاعلين في المشهد الإعلامي العمومي من نقابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والحكومة، الى ضرورة مساعدة الاذاعة التونسية على الانطلاق في تطبيق مشروعها الإصلاحي الذي سيمكنها من استرجاع مكانتها وموقعها.





وحث الطبيب الجمعة بالعاصمة، في كلمة خلال الندوة الدولية التي انتظمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لانبعاث الاذاعة التونسية حول "الاعلام العمومي والتحولات الديمقراطية والتكنولوجية "، مختلف الفاعلين الى توفير الامكانيات المادية واللوجستية والشروع في تنقيح التشريعات المكبلة لاداء هذه المؤسسة.





وأوضح أن أبناء الإذاعة الوطنية قاموا منذ أكثر من سنتين بوضع تصور لمشروع اصلاحي لمؤسستهم وذلك بعد القيام بتشخيص الواقع، مؤكدا أنه مشروع متماسك تتوفر صلبه رؤية واضحة لتعصير المؤسسة واسترجاع موقعها .





وقال من جهة اخرى "ان واقع مؤسسة الاذاعة التونسية جيد اذا تمت مقارنته بما هو موجود بالمشهد الاعلامي العمومي "، مبرزا أن طموحات أبناء الاذاعة تتمثل في أن تحتل هذه المؤسسة المراتب الاولى وتكسب أفضل المواقع .