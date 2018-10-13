ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تجاهل أحمد داوود ومحمد ممدوح ودرة للصحافة يثير الغضب.. تعرف على التفاصيل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
تجاهل أحمد داوود ومحمد ممدوح ودرة للصحافة يثير الغضب.. تعرف على التفاصيل
طباعة
 

تجاهل كلًا من الفنان أحمد داوود ومحمد ممدوح ودرة الصحافة وحرصوا على الهرولة سريعًا للدخول إلى قاعات حفل توزيع مهرجان توزيع جوائز "السينما العربية" لدورته الثالثة بجامعة مصر. 


وعلى العكس منهم اهتم أحمد الفيشاوي وأكرم حسني وأصالة وأحمد عز الذين، بالصحافة والإعلام وحرصوا على الاعتذار عن عدم عقد أحاديث ولقاءات بابتسامة.

عدم تجاوب أحمد داوود ومحمد ممدوح ودرة مع الصحافة ورفضهم الادلاء بأي أحاديث أثار غضب الصحفيين والمراسليين.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا محمد ممدوح فن سينما درة دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن احمد داوود
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 4:31:40 AM