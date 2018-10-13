تجاهل أحمد داوود ومحمد ممدوح ودرة للصحافة يثير الغضب.. تعرف على التفاصيل
السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
تجاهل كلًا من الفنان أحمد داوود ومحمد ممدوح ودرة الصحافة وحرصوا على الهرولة سريعًا للدخول إلى قاعات حفل توزيع مهرجان توزيع جوائز "السينما العربية" لدورته الثالثة بجامعة مصر.
وعلى العكس منهم اهتم أحمد الفيشاوي وأكرم حسني وأصالة وأحمد عز الذين، بالصحافة والإعلام وحرصوا على الاعتذار عن عدم عقد أحاديث ولقاءات بابتسامة.
عدم تجاوب أحمد داوود ومحمد ممدوح ودرة مع الصحافة ورفضهم الادلاء بأي أحاديث أثار غضب الصحفيين والمراسليين.
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