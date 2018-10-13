نادي السويحلي الليبي يجري تربصا تحضيريا بسوسة
السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:58 صمحمد وليد الجموسي
يواصل نادي السويحلي الليبي تربصه التحضيري الذي بداه يوم الاثنين بمدينة سوسة . وسيتواصل التربص بمنطقة القنطاوي الى يوم 20 من الشهر الجاري .
وقد تعادل السويحلي فريق مدينة مصراطة الليبية يوم الخميس في المنستير مع الاتحاد المنستيري بنتيجة 2-2 .
وسجل هدفي الاتحاد المنستيري كل من حسن المسعدي وعلي العمري وجاء هدفا السويحلي عن طريق البرازيليين ماثيوس وأوتيمار.
ويذكر ان مدينة سوسة تعتبر وجهة هامة لعدد من الاندية العربية من ليبيا والجزائر ومن بلدان الخليج لاجراء تربصاتها نظرا لما يتوفر بها من مرافق للاقامة والتدريب .