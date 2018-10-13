نادي السويحلي الليبي يجري تربصا تحضيريا بسوسة

يواصل نادي السويحلي الليبي تربصه التحضيري الذي بداه يوم الاثنين بمدينة سوسة . وسيتواصل التربص بمنطقة القنطاوي الى يوم 20 من الشهر الجاري .





وقد تعادل السويحلي فريق مدينة مصراطة الليبية يوم الخميس في المنستير مع الاتحاد المنستيري بنتيجة 2-2 .

وسجل هدفي الاتحاد المنستيري كل من حسن المسعدي وعلي العمري وجاء هدفا السويحلي عن طريق البرازيليين ماثيوس وأوتيمار.



