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المنستير: حجز 2000 بيضة بالسوق الأسبوعية بجمال بسبب بيعها على خلاف السعر القانوني

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:58 ص
المنستير: حجز 2000 بيضة بالسوق الأسبوعية بجمال بسبب بيعها على خلاف السعر القانوني
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محمد وليد الجموسي
 
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، مؤخرا، 2000 بيضة في السوق الأسبوعية بجمال، بسبب بيعها على خلاف السعر القانوني، حيث يتم ترويجها بـ 950 مليما للأربع بيضات في حين ان السعر القانوني حدّد بـ 840 مليما، وفق ما ذكرته، اليوم الجمعة، المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك.

وأضافت، في تصريح لمراسلة (وات) في الجهة، أن ذات الفرق تمكنت من حجز 51 لترا من الزيت النباتي المدعم على مستوى مطعمين سياحيين بمدينة المنستير بسبب استعماله في غير الأغراض المخصصة له، وحجزت 4 أطنان ونصف من السكر السائب المدعم لدى محل بيع مواد غذائية بالجملة بالمنستير من أجل استعمال مواد مدعمة والاتجار فيها على خلاف الصيغ القانونية.  
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