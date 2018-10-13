المنستير: حجز 2000 بيضة بالسوق الأسبوعية بجمال بسبب بيعها على خلاف السعر القانوني

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، مؤخرا، 2000 بيضة في السوق الأسبوعية بجمال، بسبب بيعها على خلاف السعر القانوني، حيث يتم ترويجها بـ 950 مليما للأربع بيضات في حين ان السعر القانوني حدّد بـ 840 مليما، وفق ما ذكرته، اليوم الجمعة، المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك.



