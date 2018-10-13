تطور حجم الاموال المتبادلة في بورصة تونس ب47 بالمائة خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2018
السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:56 صمحمد وليد الجموسي
سجل حجم الاموال المتبادلة ببورصة تونس، خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2018، تطورا بنسبة 47 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 لتبلغ حوالي 1334 مليون دينار مقابل 906 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 .
واستقطب قطاع الشركات المالية، التي تمثل 51 بالمائة من رسملة السوق المالية، حوالي 42 بالمائة من الحجم الاجمالي للسوق شملت اساسا اسهم المؤسسات المصرفية بنسبة 84 بالمائة اي في حدود 469 مليون دينار مقابل 257 مليون دينار في سنة 2017، وفق معطيات نشرتها بورصة تونس على موقعها الرسمي.
وياتي قطاع المنتوجات الاستهلاكية ،الذي يمثل 31 بالمائة من رسملة البورصة، في المرتبة الثانية، ب34 بالمائة من إجمالي حجم السوق و زيادة في حجم المبادلات بنسبة 47 بالمائة.
وبالنسبة للقطاعات الأخرى التي تمثل 24 بالمائة من حجم التداول الاجمالي، سجلت أربعة قطاعات زيادة في حجم المبادلات لاسيما الاتصالات السلكية واللاسلكية (232 بالمائة) والنفط والغاز (166 بالمائة) والمعدات الأساسية (37 بالمائة) والخدمات الاستهلاكية (15 بالمائة) مقابل تراجع ثلاث قطاعات وهي الصحة (30بالمائة) والصناعات (21 بالمائة) والتكنولوجيا (4 بالمائة).