الشاهد والطبوبي يبحثان النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب في القطاع العام

أتاح لقاء جمع الجمعة بالقصبة، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تبادل وجهات النظر حول النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب في مؤسسات القطاع العام.

وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على ترك الجلسة مفتوحة والتواصل المستمر وتعميق التشاور قصد ايجاد الحلول الملائمة، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي مقتضب صادر ظهر اليوم عن الاتحاد العام التونسي للشغل.





وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر يوم الثلاثاء الماضي برقية تنبيه بالاضراب بالقطاع العام الذي سينفذ كامل يوم الاربعاء 24 أكتوبر الجاري، مؤكدا ان قرار الاضراب المتخذ من قبل الهيئة الادارية للقطاع العام يأتي بسبب "تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام نتيجة عدم جدية الوفد الحكومي في الحرص على إيجاد الحلول الملائمة للتوصل الى اتفاق بخصوص ترميم ما تدهور من المقدرة الشرائية للاجراء العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية".





كما تقرر الاضراب بسبب "حزمة الاجراءات المتخذة من جانب واحد" من قبل الحكومة بخصوص مؤسسات عمومية بهدف خوصصتها كليا أو جزئيا رغم وجود اتفاق بين الحكومة والاتحاد حول إصلاحها، حسب ما جاء في نص برقية التنبيه بالاضراب في القطاع العام، الموجهة لمختلف الوزارات والهياكل المعنية.



