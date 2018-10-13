ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الهياكل المهنية بإذاعة "شمس آف آم" تندد بعدم التزام الحكومة ومؤسسة الكرامة القابضة بتعهدات سابقة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
الهياكل المهنية بإذاعة شمس آف آم تندد بعدم التزام الحكومة ومؤسسة الكرامة القابضة بتعهدات سابقة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
ندّدت الهياكل المهنية بإذاعة "شمس آف آم"، اليوم الجمعة، بعدم التزام الحكومة ومؤسسة الكرامة القابضة بتعهدات سابقة في خلاص المستحقات المادية للعاملين، وذلك إلى حين التفويت في المؤسسة المصادرة.

وطالب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المؤسسة والنقابة الأساسية للإذاعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان مشترك، كل الأطراف المعنية بالتدخل العاجل لحل مشكل الأجور خاصة في ظل تكرار هذه الممارسات، مع تحمل مسؤولياتها في كشف مصير إذاعة "شمس آف أم" بعد تعطل عملية التفويت.

وأوضح البيان أنه وإلى حد اليوم الجمعة لم يتحصل العاملون على أجور شهر سبتمبر الماضي وبقية مستحقاتهم المالية، مستنكرا تعاطي الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة بسلبية وصمت مريب تجاه حقوق العاملين المشروعة وفي مقدمتها الأجور .

كما اعتبر الفرع والنقابة الأساسية أن أجور الصحفيين والعاملين في المؤسسة خط أحمر لا يمكن المساس به، داعيين في الصدد إلى اجتماع عام حول ما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 3:11:38 AM