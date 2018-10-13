الهياكل المهنية بإذاعة "شمس آف آم" تندد بعدم التزام الحكومة ومؤسسة الكرامة القابضة بتعهدات سابقة

ندّدت الهياكل المهنية بإذاعة "شمس آف آم"، اليوم الجمعة، بعدم التزام الحكومة ومؤسسة الكرامة القابضة بتعهدات سابقة في خلاص المستحقات المادية للعاملين، وذلك إلى حين التفويت في المؤسسة المصادرة.





وطالب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المؤسسة والنقابة الأساسية للإذاعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان مشترك، كل الأطراف المعنية بالتدخل العاجل لحل مشكل الأجور خاصة في ظل تكرار هذه الممارسات، مع تحمل مسؤولياتها في كشف مصير إذاعة "شمس آف أم" بعد تعطل عملية التفويت.





وأوضح البيان أنه وإلى حد اليوم الجمعة لم يتحصل العاملون على أجور شهر سبتمبر الماضي وبقية مستحقاتهم المالية، مستنكرا تعاطي الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة بسلبية وصمت مريب تجاه حقوق العاملين المشروعة وفي مقدمتها الأجور .



