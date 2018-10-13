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وزارة الفلاحة تحذر البحارة في الجنوب وخليج قابس وتوصيهم بعدم الابحار خلال الايام القادمة بسبب الرياح

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
وزارة الفلاحة تحذر البحارة في الجنوب وخليج قابس وتوصيهم بعدم الابحار خلال الايام القادمة بسبب الرياح
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محمد وليد الجموسي
 
حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بالجنوب التونسي وخليج قابس واوضتهم بتوخّي الحذر وعدم المجازفة والإبحار خلال الأيام القليلة القادمة بسبب اضطراب الأحوال الجويّة.

وبينت في بلاغ لها انه تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار ستتراوح بين 40 و60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة، مصحوبة برياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم في الساعة، وذلك ابتداء من ظهر  الجمعة 12 أكتوبر 2018 بالجنوب التونسي وخليج قابس.

كما دعت الوزارة الى ضرورة حسن ربط مراكب الصيد الى الأرصفة وتدعيم الحبال والواقيات المطاطية.

واوصت فلاحي هذه المناطق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم وعدم تركها في الخارج والحرص على وضعها داخل الاسطبلات وإبعادها عن مجاري الأودية.

كما شددت على ضرورة جمع الآلات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في أماكن امنة بعيدة عن مجاري الأودية مع اعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المكيفة تحسبا لهبوب رياح قوية.  
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