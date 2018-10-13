انطلاق "أيام الفلم التونسي " بالمركب الثقافي بالمنستير

انطلقت، منذ مساء الخميس، بالمركب الثقافي بالمنستير، أيام الفلم التونسي التي تندرج في إطار جملة من التظاهرات السنيمائية تتواصل إلى نهاية شهر ديسمبر 2018 ضمن البرنامج الوطني مسلك الفن السابع، وفق ما أفاد به (وات) فهد بن حمودة مدير المركب الثقافي بالمنستير.





وواكب جمهور قليل انطلاق هذه الأيام الذي تضمن عرض "عزيز روحو" للمخرجة سنية الشامخي وكذلك عرض على "حلة عيني" للمخرجة ليلى بوزيد.





وسيكون الجمهور يوم 16 أكتوبر الجاري على الساعة السابعة مساء على موعد مع عرض فلم "نحبك هادي" للمخرج محمّد عطية ويوم 18 أكتوبر فلم "رزق الباي ليك" للمخرج الحبيب المسلماني. وأسعار جميع العروض 3 دينار للعموم و2 دينار للطلبة حسب مدير المركب الثقافي بالمنستير.





من جهة أخرى، تنطلق يوم 19 أكتوبر الجاري أيام الفلم الأفريقي مع "ديفرات" للمخرج الاثيوبي زرسناي برهان مهاري ويوم 20 أكتوبر "تمبوكتو" للمخرج الموريتاني عبد الرحمان سيساكو ويوم 24 أكتوبر الجاري ينطلق عرض ثلاثة أفلام أخرى وهي "زهرة حلب" للمخرج التونسي رضا الباهي "وكتابة على الثلج" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي و"الزين اللي فيك" للمخرج المغربي نبيل عيوش.





وبعد شهر أكتوبر سيكون هناك موعد قار خلال يومين أسبوعيا لعرض أفلام سينمائية، حسب ما إعلن عنه نفس المصدر الذي أفاد أن المركب الثقافي بالمنستير ينظم هذه الأيام السينمائية بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة والإدارة العامة للسينما والإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.





وتتوفر بالمركب الثقافي بالمنستير منذ سنة ونصف منظومة العرض "دي سي بي" ذات الجودة العالية في عرض الأفلام السينمائية، وهي منظومة بدأت وزارة الشؤون الثقافية في تعميمها على المركبات الثقافية، وشملت إلى غاية الآن 17 مؤسسة ثقافية في البلاد التونسية باعتبار أنّ كلفتها باهظة، علما وأن جل الأفلام في العالم أصبحت تعتمد على هذه المنظومة التي تتمثل في الحصول على كود عبر الانترنات يسمح بمشاهدة الفلم مرّة واحدة ولا يمكن إعادة مشاهدته أو طبع نسخة منه.





وتتوفر بالمركب الثقافي بالمنستير منظومة العروض ثلاثية الأبعاد وهناك أكثر من ألفي نظارة خاصة بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد علاوة على أنّ هذا المركب بصدد الإعداد لإبرام اتفاقية مع سيني ستار بالمنستير واتفاقية مع شركة خاصة للتوزيع لإقتناء آخر العروض السينمائية الموجودة في الولايات المتحدة وخاصة في هوليود، حسب ما أكده فهد بن حمودة.