لجنة شؤون المرأة بالبرلمان تنظر في مبادرة إحداث "مجموعة النساء البرلمانيات"

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، الخميس جلسة مفتوحة لكل أعضاء المجلس لمناقشة مبادرة اللجنة بإحداث "مجموعة النساء البرلمانيات"، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.





ومن المنتظر أن تهتمّ "مجموعة النساء البرلمانيات" بتنسيق عمل النائبات بخصوص مشاركة المرأة في الميدان السياسي وفي الحياة البرلمانية، اضافة الى العمل التشاركي مع المتدخّلين في مجال تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وخصوصا منها الهياكل العمومية والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصّصة، لاسيما منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.





وفي مستهلّ الجلسة، قدّمت رئيسة اللجنة سماح دمّق مداخلة حول الاطار العام لهذه المبادرة مستحضرة جهود النائبات منذ 2012 لتكوين المجموعة البرلمانية، ثمّ قدّمت هالة المطهري الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي، عرضا عن عديد التجارب المقارنة.





كما عرضت عضو اللجنة جميلة دبّش الكسيكسي المنتخَبَة مؤخّرا رئيسة لمجموعة النساء البرلمانيات بالبرلمان الإفريقي، نشاط البرلمان الإفريقي على هذا الصعيد وتجارب مجموعات النساء البرلمانيات الإفريقيات.





وثمّنت النائبات خلال النقاش، هذه المبادرة وأجمعن على أهمّية تكوين المجموعة البرلمانية في توحيد رؤى البرلمانيات حول قضايا المرأة وفي ربط جسور التواصل بين البرلمانيات وفي وضع أسس الشراكة بين البرلمان وهياكل المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصّصة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة.





وتركّزت مداخلاتهنّ حول الشكل القانوني الملائم لهذا الهيكل وتكامله مع سائر هياكل المجلس، ووظائفه المنتظرة خصوصا في مجال المساواة وتكافؤ الفرص وحضور المرأة في مراكز القرار والتمكين الاقتصادي للمرأة وجندرة الميزانية. كما خصص جانب من النقاش لتنقيح القانون الانتخابي لإدراج التناصف الافقي والعمودي في الانتخابات التشريعية.





وقرّرت اللجنة في ختام هذه الجلسة التحضيرية، مواصلة مسار تركيز مجموعة النساء البرلمانيات، وعقد لقاء يجمع النائبات مجدّدا في الأسابيع المقبلة،

ويتمّ خلاله الاستنارة برأي عدد من الخبراء وتنظيم ورشات عمل لوضع التصوّرات الملائمة لتنظيم هذا الهيكل وخطّة عمل لتركيزه رسميّا.