عاجل.. وزير الداخلية السعودي: نستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة

قال وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، إن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة.





كما أشار إلى شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بشأن اختفاء خاشقجي.





وأكد التعاون مع تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.



